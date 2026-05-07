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Silveira diz que saiu otimista do encontro entre Lula e Trump

Segundo ele, Lula destacou o potencial brasileiro para atrair capital estrangeiro, especialmente em áreas como minerais críticos e terras raras

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
07/05/2026 17:04

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Lula e ministros conhecem a Casa Branca
Lula e ministros conhecem a Casa Branca crédito: Ricardo Stuckert / PR

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira, que saiu otimista do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, e indicou a expectativa de ampliação de investimentos no Brasil.

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“Por isso, nós saímos daqui, na área de Minas e Energia especificamente, extremamente otimistas com essa relação que nós vamos ter de investimentos também americanos no Brasil”, disse o ministro.


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Segundo Silveira, durante a reunião, Lula destacou o potencial brasileiro para atrair capital estrangeiro, especialmente em áreas como minerais críticos e terras raras.

De acordo com o ministro, o presidente mencionou a aprovação no Congresso do marco regulatório para minerais críticos, que vai facilitar as negociações com outros países envolvendo essas riquezas. 

Segundo ele, o encontro também abordou o papel estratégico desses minerais para o desenvolvimento da indústria nacional, incluindo etapas como separação e refino. “Sobre os minerais críticos, o presidente deixou claro a importância desses minerais para a gente desenvolver a nossa indústria, a indústria do manufaturamento, a industrialização e desde a separação até o refino. O Brasil é solo fértil para investimentos, pela sua segurança jurídica, pelas suas potencialidades, mas é solo fértil também porque é mais barato investir e refinar os materiais no Brasil, gerando riqueza, renda e emprego”, afirmou.

De acordo com o ministro, a posição brasileira busca ampliar parcerias e reforçar a presença do país em cadeias produtivas estratégicas.

Silveira disse ainda que Lula defendeu o multilateralismo e o fortalecimento de organismos internacionais durante a reunião, além da manutenção do diálogo com diferentes países. 

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“Só um presidente com a dimensão do presidente Lula defenderia com tanto ardor, com tanta determinação e com tanto vigor aqui dentro da maior democracia do mundo, o multilateralismo, o diálogo permanente, o fortalecimento dos organismos internacionais para que a gente volte e tenha um mundo em paz”, afirmou o ministro.

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