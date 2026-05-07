Trump dá à UE até 4 de julho para implementar acordo comercial com EUA
compartilheSIGA
Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (7) que deu prazo até 4 de julho para que a União Europeia coloque em prática o acordo comercial alcançado com os Estados Unidos, após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Passado esse prazo, as tarifas impostas por Washington à UE "subiriam imediatamente para níveis muito mais elevados", advertiu o presidente americano em sua rede social Truth Social.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bar/cyb/dga/cr/am