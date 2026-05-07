Lula sobre Trump: ‘Relação sincera, muito boa. Sabe amor à primeira vista?’

O presidente Lula (PT) voltou a comparar a relação com Donald Trump com um “amor”. Nesta quinta-feira (7/5), disse que as conversas com os Estados Unidos evoluíram rapidamente, como um “amor à primeira vista”.

“Nossa relação é boa, mas muito boa. Diria que é uma relação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer com tanta rapidez. Sabe aquela história, amor à primeira vista? A química, eu acho que foi isso que aconteceu”, afirmou o petista.

Os líderes discutiram por cerca de três horas na Casa Branca. Depois, Lula concedeu entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington D.C. e lembrou os últimos diálogos com o presidente americano.

“Eu penso que a nossa relação com Trump é uma relação sincera. Penso que desde o primeiro encontro que nós tivemos, de 29 segundos, em Nova York, em uma reunião da Assembleia Geral da ONU, até os telefonemas que nós fizemos, até o encontro da Malásia e até esse encontro de hoje, eu acho que evoluiu muito. Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil. E por isso eu quero que ele saiba que nós brasileiros temos interesse em fazer os melhores acordos com os Estados Unidos”, disse.

Questionado sobre a relação próxima de Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no passado, Lula minimizou a possibilidade de uma intervenção do estadunidense nas eleições brasileiras deste ano e espera que ele vai “deixar que o povo brasileiro decida seu destino”.

Reunião avaliada positivamente

Antes, Lula tinha avaliado positivamente o encontro: “Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica do Brasil com os Estados Unidos”. Os cinco ministros que o acompanharam compartilharam a avaliação do presidente.

Trump não concedeu entrevista coletiva, mas fez publicação nas redes sociais em que mostra pensamento semelhante.

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“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa”, escreveu o norte-americano.

