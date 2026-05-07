Lula: 'Trump rindo é melhor do que com cara feia. Eu disse para ele rir'
"É importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco", disse o presidente brasileiro
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O presidente Lula (PT) brincou sobre a foto tirada com Donald Trump e disse que pediu para o americano sorrir.
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“Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia”, disse o petista.
Os líderes se reuniram na Casa Branca e discutiram por cerca de três horas. Depois, Lula concedeu entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington D.C, onde avaliou muito positivamente o encontro.
“E eu fiz questão de dizer para ele: ‘Ria!’. É importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco”, completou Lula.
Lula e Trump
Os dois presidentes apareceram sorridentes nas fotos divulgadas do encontro na Casa Branca.
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Trump não concedeu entrevista coletiva, mas fez publicação nas redes sociais em que também mostra otimismo em relação ao diálogo.
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“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa”, escreveu o norte-americano.