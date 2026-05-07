Lula: 'Trump rindo é melhor do que com cara feia. Eu disse para ele rir'

O presidente Lula (PT) brincou sobre a foto tirada com Donald Trump e disse que pediu para o americano sorrir.

“Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia”, disse o petista.

Os líderes se reuniram na Casa Branca e discutiram por cerca de três horas. Depois, Lula concedeu entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington D.C, onde avaliou muito positivamente o encontro.

O cumprimento de Trump e Lula em frente à Casa Branca Ricardo Stuckert / PR Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5) Ricardo Stuckert / PR Lula e ministros conhecem a Casa Branca Ricardo Stuckert / PR Guarda da Casa Branca frente às bandeiras de Estados Unidos e Brasil Ricardo Stuckert / PR Trump mostra a Lula a "Parede da Fama", reformada por ele com a inclusão de descrições polêmicas sobre opositores Ricardo Stuckert / PR A principal foto do encontro: Lula e Trump se cumprimentando e sorrindo Ricardo Stuckert / PR Voltar Próximo

“E eu fiz questão de dizer para ele: ‘Ria!’. É importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco”, completou Lula.

Lula e Trump

Os dois presidentes apareceram sorridentes nas fotos divulgadas do encontro na Casa Branca.

Trump não concedeu entrevista coletiva, mas fez publicação nas redes sociais em que também mostra otimismo em relação ao diálogo.

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“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa”, escreveu o norte-americano.

