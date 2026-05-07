‘Trump pensa que a Guerra do Irã acabou, mas não é o real’, diz Lula

O presidente Lula (PT) expôs a diferença com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no que tange à Guerra do Irã, após reunião entre os dois líderes nesta quinta-feira (7/5).

Em entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington D.C., o petista se opôs à guerra, defendeu o diálogo e disse que não tem “vocação belicista”.

“O Trump não vai mudar o jeito de ser por causa de uma reunião de três horas comigo. O que fiz questão de dizer para ele é o que penso das coisas que acho que podem ser feitas. Acredito muito mais no diálogo do que na guerra”, disse.

‘Ele acha que acabou, mas não é o real’

“Eu acho que a invasão do Irã vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando. Mas tem várias suposições. Ele acha que a guerra já acabou. Não é o real, mas ele acha. Eu não vou ficar brigando com ele por causa da visão que ele tem da guerra”, completou Lula.

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O presidente brasileiro afirmou que não tem medo de discutir qualquer assunto e defendeu mudanças na ONU, criticando a postura do Conselho de Segurança em permitir guerras.

