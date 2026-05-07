Lula entrega a Trump lista de autoridades brasileiras barradas nos EUA

O presidente Lula (PT) entregou ao presidente americano Donald Trump uma lista de autoridades brasileiras que estão barradas de entrar nos Estados Unidos, pedindo a revisão dos impedimentos.

Desde o ano passado, o governo Trump suspendeu o visto de diversas autoridades brasileiras na tentativa de pressionar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram atingidos ministros, como Alexandre de Moraes, aliados e membros do governo, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

“Tem muita gente importante que está aqui. São muitos ministros da Suprema Corte, o Procurador-geral da República [Paulo Gonet], a filha do ministro [Alexandre] Padilha, de 10 anos! Qual é a lógica?”, disse Lula.

PL da Dosimetria

O presidente também correlacionou o pedido à aprovação do PL da Dosimetria, que vai reduzir a pena de condenados pela tentativa de golpe de Estado e deve se aplicar também a Bolsonaro.

“Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de liberar o visto dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui”, apontou.

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Depois, Lula voltou atrás e minimizou a relação da retirada das sanções com o PL da Dosimetria: “Eu entreguei a lista porque já tinha entregado uma vez e não foi resolvido. (...) Se ele não resolver, quando eu encontrar com ele outra vez, entrego de novo”.

