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VISTOS SUSPENSOS

Lula entrega a Trump lista de autoridades brasileiras barradas nos EUA

Petista correlacionou entrega à aprovação do PL da Dosimetria, mas depois recuou

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/05/2026 19:22

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Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5)
Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5) crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) entregou ao presidente americano Donald Trump uma lista de autoridades brasileiras que estão barradas de entrar nos Estados Unidos, pedindo a revisão dos impedimentos.

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Desde o ano passado, o governo Trump suspendeu o visto de diversas autoridades brasileiras na tentativa de pressionar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram atingidos ministros, como Alexandre de Moraes, aliados e membros do governo, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

“Tem muita gente importante que está aqui. São muitos ministros da Suprema Corte, o Procurador-geral da República [Paulo Gonet], a filha do ministro [Alexandre] Padilha, de 10 anos! Qual é a lógica?”, disse Lula.

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PL da Dosimetria

O presidente também correlacionou o pedido à aprovação do PL da Dosimetria, que vai reduzir a pena de condenados pela tentativa de golpe de Estado e deve se aplicar também a Bolsonaro.

“Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de liberar o visto dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui”, apontou.

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Depois, Lula voltou atrás e minimizou a relação da retirada das sanções com o PL da Dosimetria: “Eu entreguei a lista porque já tinha entregado uma vez e não foi resolvido. (...) Se ele não resolver, quando eu encontrar com ele outra vez, entrego de novo”.

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