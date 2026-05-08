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Eduardo Bolsonaro duvida de sucesso de Lula com Trump: 'Linguagem corporal'

Presidentes conversaram por quase três horas e ambos avaliaram positivamente o encontro

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/05/2026 19:21

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Eduardo Bolsonaro em entrevista à Reuters, em Washington, nos EUA, em 14 de agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março do ano passado crédito: Reuters/Folhapress

Morador dos Estados Unidos há mais de um ano, Eduardo Bolsonaro questionou o sucesso da reunião entre o presidente Lula (PT) e Donald Trump, realizada na Casa Branca nessa quinta-feira (7/5).

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O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou um vídeo que mostra Lula pensativo após o encontro. Para Eduardo, a “linguagem corporal” do petista é contraditória à impressão de que a reunião foi produtiva.

“Linguagem corporal não diz nada de contente ou entusiasmo. Se houvesse alguma vitória para Lula ele seria o 1º a falar ou vazar. Se esta reunião tivesse ocorrido no Brasil ela teria 100 anos de sigilo!”, escreveu, em post no X (antigo Twitter).

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Reunião entre Lula e Trump

Os presidentes conversaram por mais tempo do que o esperado, e o encontro durou quase três horas. A entrevista conjunta que estava planejada foi cancelada, e apenas Lula conversou com a imprensa, em coletiva na embaixada brasileira em Washington, D.C.

O petista avaliou muito positivamente o encontro: “Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica do Brasil com os Estados Unidos”. Também elogiou Trump, a quem se referiu como “amor à primeira vista”.

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Do outro lado, o americano deu relato similar: “Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa”.

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