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Ciro Gomes define data e local do lançamento da pré-candidatura ao governo do Ceará

Aposta é em memória afetiva e em evitar nacionalizar ato em Fortaleza

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/05/2026 14:44

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Ciro Gomes define data e local do lançamento da pré-candidatura ao governo do Ceará
Ciro Gomes define data e local do lançamento da pré-candidatura ao governo do Ceará crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ciro Gomes definiu onde lançará a pré-candidatura ao governo do Ceará no próximo sábado, 16.

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O ato será no Conjunto Ceará, um dos bairros mais populosos de Fortaleza e reduto que marcou a ascensão política de Ciro: foi ali que, em 1988, ele venceu como prefeito da capital cearense.

A programação do evento, previsto para começar às 9h, deverá ser fechada nesta terça-feira, 12. Mas já há uma certeza: Ciro evitará a nacionalização do discurso e vai concentrar o foco nos problemas locais.

Aliados avaliam que Aécio Neves, presidente do PSDB, jamais considerou seriamente a possibilidade de Ciro disputar novamente a Presidência da República.

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Liderando as pesquisas até aqui no estado, Ciro tem elevado a pressão sobre o grupo governista. Cresce a avaliação de que Camilo Santana, ex-ministro da Educação de Lula, possa acabar assumindo o lugar de Elmano de Freitas, por enquanto o candidato do PT à reeleição.

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