Pesquisa Meio/Ideia: 2º turno tem Flávio com 45,3% e Lula com 44,7%
Levantamento também simulou cenários de segundo turno com disputa entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ciro Gomes (PSDB)
Uma pesquisa sobre as eleições à Presidência da República em 2026 mostra uma disputa acirrada entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dados são de levantamento realizado pelo instituto Meio/Ideia divulgado nesta quarta-feira (6/5), que também considera cenários com outros nomes que indicaram participação na disputa.
De acordo com a pesquisa, um cenário estimulado de segundo turno recebeu 45,3% das intenções de voto para o nome bolsonarista, ao passo que o petista recebeu 44,7% das intenções. Considerando uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os pré-candidatos se encaixam em um empate técnico.
Neste cenário, 6,5% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo caso a disputa fosse entre os dois, ao passo que 3,5% disseram não saber.
Cenário 1:
- Lula (PT): 44,7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45,3%
- Branco/Nulo: 6,5%
- Não sabe: 3,5%
A pesquisa também considerou um recorte regional para a análise dos dados e o levantamento aponta um favoritismo de Flávio nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. No Nordeste, o nome de Lula foi o mais considerado, enquanto as intenções de voto ficaram similares no Sudeste. Os mais indecisos quanto ao voto estão no Centro-Oeste: 7,5% dos entrevistados da região disseram não saber em quem votar.
Lula x Flávio por região:
Norte:
- Lula (PT): 27,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Branco/Nulo: 10,9%
- Não sabe: 4,7%
Centro-Oeste:
- Lula (PT): 28,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 60,8%
- Branco/Nulo: 3,3%
- Não sabe: 7,5%
Nordeste:
- Lula (PT): 58,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34,6%
- Branco/Nulo: 4,2%
- Não sabe: 3%
Sul:
- Lula (PT): 39,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,9%
- Branco/Nulo: 6,4%
- Não sabe: 3,2%
Sudeste:
- Lula (PT): 44,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44,8%
- Branco/Nulo: 7,7%
- Não sabe: 3%
Em um segundo cenário estipulado, o instituto considerou uma possível disputa entre Lula e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Nele, o petista pontuou 44,7% das intenções, enquanto Caiado conseguiu 40% delas. As pessoas que disseram que votariam em branco, nulo, ou não sabiam responder, chegam a mais de 15%.
Cenário 2:
- Lula (PT): 44,7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Branco/Nulo: 8,4%
- Não sabe: 6,9%
A análise por regional, neste caso, apresenta favoritismo de Lula no Nordeste, com Caiado sendo o nome mais considerado no Centro-Oeste e Norte. Os nomes dos pré-candidatos receberam intenções similares no Sul e Sudeste.
Lula x Caiado por região:
Norte:
- Lula (PT): 27,3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 47,4%
- Branco/Nulo: 17,2%
- Não sabe: 7%
Centro-Oeste:
- Lula (PT): 27,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 56,7%
- Branco/Nulo: 8,3%
- Não sabe: 7,5%
Nordeste:
- Lula (PT): 58,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 31,6%
- Branco/Nulo: 4,2%
- Não sabe: 5,7%
Sul:
- Lula (PT): 39,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43,2%
- Branco/Nulo: 9,1%
- Não sabe: 8,2%
Sudeste:
- Lula (PT): 44,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39,4%
- Branco/Nulo: 9,1%
- Não sabe: 7%
Um terceiro cenário considera uma disputa entre o atual presidente e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Nela, Lula pontuou 44% das intenções de voto, e Zema chegou a 39%. A soma de indecisos e que votariam em branco ou nulo nesta situação chega a 18%.
Cenário 3:
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 39%
- Branco/Nulo: 9,5%
- Não sabe: 7,5%
Já um quarto cenário tem uma disputa entre Lula e Ciro Gomes (PSDB), que ainda avalia a possibilidade de concorrer à presidência. Neste quadro, o petista pontuou 44% das intenções, contra 34% das intenções de Ciro. Indecisos e que votariam em branco somam mais de 21%.
Cenário 4:
- Lula (PT): 44%
- Ciro Gomes (PSDB): 34,5%
- Branco/Nulo: 14,9%
- Não sabe: 6,6%
A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de maio, com 1,5 mil entrevistados homens e mulheres do país. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-05356/2026-BRASIL.