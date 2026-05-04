Flávio Bolsonaro recebe apoio de Malafaia durante culto no RJ

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ganhou o apoio do pastor Silas Malafaia na corrida eleitoral após participar de agenda com o líder religioso neste domingo (3/5). Os dois se encontraram em um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), na Penha, zona Norte do Rio, onde selaram a parceria na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro.

Além de Flávio e Malafaia, também participaram do culto o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), o líder do partido do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Douglas Ruas (PL-RJ).

Antes da celebração religiosa, Flávio Bolsonaro e a mulher, Fernanda, tomaram um café com o pastor e a esposa, Elizete Malafaia. O líder religioso é aliado de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo o seu clã. A relação, no entanto, ficou mais desgastada nos últimos meses, sobretudo com a preferência do pastor à indicação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para representar o bolsonarismo nas eleições de 2026.

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As discordâncias, no entanto, parecem ter ficado no passado e Malafaia ficou mais disposto a abraçar a pré-candidatura de Flávio ao Planalto. O apoio explícito do pastor também contribui para a tentativa do filho 01 de unificar a preferência do eleitorado evangélico em torno de seu nome na disputa.