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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro recebe apoio de Malafaia durante culto no RJ

Pastor resistia a aceitar indicação de filho 01 do ex-presidente e não escondia preferência pelo governador Tarcísio de Freitas na corrida ao Planalto

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RP
Raphael Pati
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Raphael Pati
Repórter
04/05/2026 07:28

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aliados se ajoelharam no palco da igreja localizada na zona norte do Rio, em culto na manhã deste domingo (3).
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aliados se ajoelharam no palco da igreja localizada na zona norte do Rio, em culto na manhã deste domingo (3). crédito: Reprodução/YouTube

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ganhou o apoio do pastor Silas Malafaia na corrida eleitoral após participar de agenda com o líder religioso neste domingo (3/5). Os dois se encontraram em um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), na Penha, zona Norte do Rio, onde selaram a parceria na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro.

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Além de Flávio e Malafaia, também participaram do culto o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), o líder do partido do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Douglas Ruas (PL-RJ).

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Antes da celebração religiosa, Flávio Bolsonaro e a mulher, Fernanda, tomaram um café com o pastor e a esposa, Elizete Malafaia. O líder religioso é aliado de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo o seu clã. A relação, no entanto, ficou mais desgastada nos últimos meses, sobretudo com a preferência do pastor à indicação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para representar o bolsonarismo nas eleições de 2026.

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As discordâncias, no entanto, parecem ter ficado no passado e Malafaia ficou mais disposto a abraçar a pré-candidatura de Flávio ao Planalto. O apoio explícito do pastor também contribui para a tentativa do filho 01 de unificar a preferência do eleitorado evangélico em torno de seu nome na disputa.

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