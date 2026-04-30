Janaína sobre Flávio Bolsonaro: ‘Fraco, sem condição de nos representar’

A vereadora e ex-deputada estadual Janaína Paschoal (PP-SP) chamou o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) de “fraco” e “sem condições de representar” a direita brasileira.

Esta não foi a primeira vez que a parlamentar criticou duramente o pré-candidato. Há exatamente um mês, ela pôs em cheque sua viabilidade eleitoral disse que ele “não tem a menor condição de enfrentar ninguém nos debates”. Já em fevereiro, ela afirmou que Flávio “não tem chances de se eleger presidente da República”.

Em publicação no X (antigo Twitter), a parlamentar comentou uma postagem de Silvio Grimaldo, ex-assistente de Olavo de Carvalho, sobre a rejeição de Jorge Messias – indicação do presidente Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Senado. Por sua vez, a postagem trouxe uma entrevista com Flávio, que dizia que não participou de articulações políticas contra Messias.

“Inacreditável. A maior derrota do Lula desde, sei lá, o impeachment da Dilma, o cara faz questão de dizer que não é culpa dele, que ele não teve nada a ver com isso…”, escreveu Silvio.

Em repost, Janaína convidou as pessoas que são anti-esquerda a considerarem a fala de Flávio para basear as intenções de voto para as eleições presidenciais. “Amigos que abominam a esquerda desde sempre, vejam esse vídeo! Eu desejo muita saúde ao Senador Flávio, mas ele não tem a menor condição de nos representar”, afirmou.

Amigos que abominam a esquerda desde sempre, vejam esse vídeo! Eu desejo muita saúde ao Senador Flávio, mas ele não tem a menor condição de nos representar. Ele não é moderado, ele é fraco! Temos Caiado, temos Zema! Pelo amor de Deus, vamos mudar o rumo enquanto há tempo! https://t.co/PiImuDXFUT — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) April 30, 2026

Para a vereadora, o posicionamento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de não admitir ou não atuar contra uma indicação de Lula não transmite a ideia de moderação, mas sim que ele é fraco em comparação com outros nomes da direita na pré-disputa eleitoral, como os ex-governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás. “Ele não é moderado, ele é fraco! Temos Caiado, temos Zema! Pelo amor de Deus, vamos mudar o rumo enquanto há tempo!”, escreveu.



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Última pesquisa BTG/Nexus, divulgada na última segunda-feira (27/4), mostra o atual presidente Lula em vantagem contra o candidato do PL. Em um cenário estipulado de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio recebe 36% delas. Zema e Caiado registram 4% e 3% das intenções, respectivamente. Os dois estão na lista com as menores porcentagem, juntamente de Renan Santos (Missão), que também tem 3%. Outros nomes não ultrapassam 2% e brancos, nulos e indecisos somam 8%.