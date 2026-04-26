Flávio Bolsonaro diz que ‘o Pix é nosso’ e que vai negociar com EUA e China

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) disse que “o Pix é nosso”, defendeu que ele se mantenha sem taxas e afirmou que “não tem problema em” negociar com os Estados Unidos e a China.

As afirmações foram feitas em novo vídeo divulgado nas redes sociais do presidenciável, na manhã deste domingo (26/4). Na gravação, o senador afirma que o Pix surgiu como uma evolução do mecanismo de transferência de renda pelo CPF e segue na defesa dele.

“O Pix é nosso, nosso orgulho. Vai continuar sendo dos brasileiros. Sem taxa”, afirmou.

A peça também inclui diversas conversas de Flávio com outras pessoas, incluindo um frentista em uma cena de abastecimento, apoiadores o reconhecendo nas ruas e sua esposa, Fernanda Antunes Figueira, sobre sua suposta capacidade para o cargo e suas metas, caso eleito. Dentre elas, o senador comenta que quer priorizar recursos no curso superior das universidades federais, com um foco em tecnologia.





Após o comentário sobre o Pix, Fernanda elogia o marido ao dizer que ele é calmo e paciente. “Ele sempre esteve muito preparado, sempre achei ele muito capaz”, comentou.

Na sequência, Flávio argumenta que cada país tem um governante “que sempre vai pensar no que é melhor para o seu povo”. “Então assim, eu não tenho problema nenhum em sentar com os Estados Unidos para tratar de pautas que interessam ao meu país, e também sentar com a China”, afirmou. “Cara, eu vou conversar com todo mundo!”, finalizou.

O Pix e a rivalidade PL e PT

O tema do Pix é um dos assuntos que mais alimentam a rivalidade entre o candidato e o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será candidato à reeleição. Declarações recentes dos dois mostram que ambos defendem a soberania nacional e a manutenção da ferramenta, em contraponto ao posicionamento dos Estados Unidos.

A defesa do Pix ocorre com mais frequência após um Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos EUA ter criticado o Supremo Tribunal Federal (STF) pelas decisões dentro do ambiente regulatório da ferramenta e de ameaças do presidente Donald Trump (Republicanos) contra a ferramenta. Em reação, Lula disse que “O Pix é do Brasil. E ninguém vai mexer no que é nosso e que facilita a vida de milhões de brasileiros e de brasileiras”.

Aliados de Lula, como o sobrinho da ex-presidente Dilma e vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), sugerem que o senador vai acabar com o Pix caso seja eleito. Em publicação nas redes, o parlamentar comparou o senador com o ex-presidente Fernando Collor, com uma frase inventada de que ele promete não confiscar a poupança da população, e uma imagem de Flávio com a frase “Prometo não acabar com o Pix”.

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Em ocasião seguinte, Flávio divulgou um vídeo para reclamar da associação entre o documento estadunidense e a direita brasileira. “A fake news de hoje é o PT dizendo que vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira sem pé nem cabeça. O Pix já é um legado brasileiro, um legado muito importante e criado pelo presidente Bolsonaro", rebateu.