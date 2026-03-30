Janaína sobre Flávio: ‘Sem condição de enfrentar ninguém nos debates’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A vereadora e ex-deputada estadual Janaína Paschoal (PP-SP) criticou duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL) e colocou em dúvida a viabilidade de sua eventual candidatura na disputa pela presidência em 2026. Em publicação nas redes sociais, nesse domingo (29/3), ela afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “não tem a menor condição de enfrentar ninguém nos debates”.

A declaração ocorreu após uma entrevista concedida por Flávio, na qual ele tentou justificar o voto favorável ao projeto de lei que propôs a criminalização da misoginia no Brasil - ele afirma ser contrário à proposta. O texto foi aprovado no Senado na semana passada com apoio da bancada do PL, incluindo o senador.

Aliada de Bolsonaro na eleição de 2018 e cogitada à época como vice na chapa presidencial, Janaína também questionou a capacidade de articulação da direita em torno de uma eventual candidatura de Flávio, sugerindo que o campo político aguarde a definição de outros nomes.

“Gente, só de assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro, tentando explicar os motivos de ter votado a favor de um projeto de lei, ao qual se diz contrário, já fica nítido que esse rapaz não tem a menor condição de enfrentar ninguém nos debates. Nem precisa ser Lula o adversário! Vale lembrar que ele desmaiou, ao debater em busca de cargo bem mais simples! Não tem como a direita se unir em torno dessa candidatura, não importa o barulho que façam nas redes! Vamos aguardar dia 04, ver quem realmente vem, e abraçar uma candidatura de verdade!”, escreveu.

