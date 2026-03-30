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ELEIÇÕES 2026

BTG/Nexus: Lula e Flávio empatam no 1º e 2º turnos

Levantamento divulgado nesta segunda-feira mostra que petista vai de 41% a 42% e Flávio de 38% a 39%; no 2º turno, empate é de 46%

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/03/2026 07:48 - atualizado em 30/03/2026 07:49

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Lula tem 46% contra 36% de Flávio Bolsonaro, diz pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (16). A pesquisa foi feita considerando o 2º turno presidencial das eleições de 2026.
No cenário principal, Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro crédito: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO

Levantamento do BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (30/3) aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de primeiro e segundo turnos da eleição presidencial de 2026.

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No cenário principal, Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Nesse recorte, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) marcam 4% cada. Renan Santos (Missão) tem 2%, e Aldo Rebelo (DC) não pontua. Votos brancos e nulos somam 8%, e 2% não souberam ou não responderam.

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No segundo cenário simulado, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 39% cada. Cenário em que Romeu Zema sobe para 5% nas intenções de voto, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 4%. Renan Santos tem 3%, e Aldo Rebelo, 1%. Branco/nulo soma 7%, e 2% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 39%. Romeu Zema tem 6%, Renan Santos marca 3% e Aldo Rebelo tem 1%. Branco/nulo soma 6%, e 2% não souberam ou não responderam.

Segundo turno


Na simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro, há empate em 46% a 46%. Outros 7% votariam em branco ou nulo.

Nos demais cenários, Lula registra 46% contra 40% de Romeu Zema, 46% a 41% diante de Ronaldo Caiado e 46% a 36% contra Eduardo Leite.

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A pesquisa ouviu 2.006 eleitores entre 27 e 29 de março em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07875/2026.

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