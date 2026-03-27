Zema chama Lula de ‘cara de pau’ e adota bordão de Enéas: ‘Meu nome é Zema’

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse que brasileiros culpam o governo por dívidas.

“Lula, eu não sei em que país você vive. Falar que o brasileiro é viciado em gastar? Viciado é você e o seu governo. Você esbanja com luxo, comprando apoio político e bancando privilégios para esses intocáveis”, rebateu Zema, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na legenda da publicação, ele escreveu: “O Lula teve a cara de pau de falar que o brasileiro fecha o mês sem dinheiro porque não sabe gastar.”

Lula sobre dívidas

A fala do presidente, contudo, não foi sobre todos os brasileiros: “Tem gente que tem vício de gastar. É bom gastar, né? É bom comprar coisa. Eu vou ver uma blusinha nova na internet.”

De qualquer maneira, o petista disse que as pessoas culpam o governo pelas dívidas: "Tudo a gente vai comprando. É R$ 50 ali, R$ 30, R$ 40. Parece que não é nada. Mas, quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. ‘Trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada’. Aí quem vocês xingam? O governo."

Zema afirmou que o governo Lula gasta muito, crítica frequente feita por ele à atual gestão, e completou: “É por isso que os juros estão lá em cima. É por isso que as famílias estão endividadas até o pescoço. Nosso dinheiro não vale mais nada. Chega de governo rico e povo pobre.”

Enéas

O ex-governador encerrou o vídeo com o bordão “Meu nome é Zema!”, em alusão a Enéas Carneiro (1938-2007), político que se apresentava com o bordão “Meu nome é Enéas” devido ao curto tempo de propaganda eleitoral.

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Enéas foi candidato à Presidência da República três vezes: em 1989, 1994 e 1998, anos em que, inclusive, disputou com Lula. Foi deputado federal entre 2003 e 2007, quando morreu após uma leucemia mieloide aguda.

