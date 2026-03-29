Quaest: Flávio Bolsonaro na frente de Lula no Espírito Santo

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Pesquisa Quaest encomendada pelo Estado de Minas indica que o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial no Espírito Santo, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 26%.

Os demais nomes testados têm desempenho residual. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que anunciou na última semana a desistência da candidatura ao Planalto, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registram 3% cada. Renan Santos (Missão) soma 1%, enquanto o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (DC) não atinge 1%.

No cenário estadual, o levantamento aponta a liderança do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), com 26% das intenções de voto na disputa pelo Palácio Anchieta. O emedebista chega à dianteira após aliados afastarem o PT das articulações para a formação da chapa.

Na sequência, Magno Malta (PL) tem 18% e está tecnicamente empatado com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que soma 17%. Helder Salomão (PT) tem 6%.

As simulações indicam que Ferraço amplia sua vantagem na ausência de adversários diretos. Sem Magno Malta, o vice-governador atinge 33%, enquanto Pazolini vai a 21% e Salomão a 8%. Já sem Pazolini, Ferraço registra 25% e passa a dividir a liderança técnica com Malta, que alcança 22%. Nesse cenário, Arnaldinho Borgo (PSDB) aparece com 11%, seguido por Salomão, com 10%. O contingente de indecisos oscila entre 19% e 23%, enquanto brancos, nulos e abstenções variam de 13% a 20%.

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Pazolini e Ferraço, há empate técnico: 34% a 33%, respectivamente. Indecisos somam 18%, e 15% afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam. Em um confronto entre Ferraço e Malta, o vice-governador abre vantagem mais clara, com 38% contra 29%. Já diante de Arnaldinho, o emedebista amplia a diferença, chegando a 42%, enquanto o tucano tem 17%.

Na disputa pelo Senado, dois nomes concentram as intenções de voto: o atual governador Renato Casagrande (PSB) aparece com índices entre 22% e 28%, enquanto o ex-governador Paulo Hartung (PSD) varia entre 12% e 14%. Os demais candidatos testados registram entre 6% e 8%.

O levantamento também captou a avaliação da gestão estadual. A gestão de Casagrande tem 77% de aprovação. Para 57% dos entrevistados, o governo é positivo, enquanto 30% o consideram regular e 8% avaliam negativamente.

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Questionados sobre o futuro da administração estadual, 31% defendem a continuidade do atual modelo, 41% dizem que o próximo governador deve manter o que funciona e mudar pontos específicos, e 24% avaliam que é necessária uma mudança completa. Além disso, 59% afirmam que Casagrande merece eleger um sucessor.