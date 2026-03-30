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ELEIÇÕES 2026

Lula e Flávio empatam na rejeição, aponta BTG/Nexus

Pesquisa mostra índices próximos de rejeição entre Lula e Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo em que aponta menor potencial de voto dos demais pré-candidatos

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/03/2026 08:36

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Rejeição a Lula e Flávio fica estável entre janeiro e fevereiro, mostra Genial/Quaest
Lula e Flávio empatam na rejeição, aponta BTG/Nexus crédito: Platobr Politica

Levantamento do BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (30/3) mostra empate técnico na rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), principais nomes colocados na disputa presidencial de 2026.

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Segundo a pesquisa, 49% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula “de jeito nenhum”, enquanto 48% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

No potencial de voto, os dois também aparecem próximos. De acordo com o levantamento, 50% dizem que poderiam votar em Lula, sendo 34% com certeza e 16% que poderiam votar. Já Flávio Bolsonaro soma 48%, com 27% que votariam com certeza e 21% que poderiam votar.

“Este é um dos indicadores mais relevantes em uma eleição tão polarizada, provavelmente a ser decidida no 2º turno. Mesmo com rejeição levemente maior, Lula tem um contingente maior de eleitores que admitem votar nele, o que pode ser um diferencial em outubro. Acompanhar essas duas métricas será fundamental ao longo da corrida presidencial", aponta Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

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Entre os demais candidatos, os índices são mais baixos. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra 32% de potencial de voto e 31% de rejeição. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 30% de potencial e também 31% de rejeição.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 26% de potencial de voto e 34% de rejeição. Os menores índices de potencial são registrados por Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão), com 14% cada. A rejeição desses nomes chega a 32% e 30%, respectivamente.

O levantamento também indica que Aldo e Renan são os candidatos que apresentam níveis mais altos de desconhecimento por parte do eleitorado.

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A pesquisa ouviu 2.006 eleitores entre 27 e 29 de março em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07875/2026.

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