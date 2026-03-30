Lula e Flávio empatam na rejeição, aponta BTG/Nexus

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento do BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (30/3) mostra empate técnico na rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), principais nomes colocados na disputa presidencial de 2026.

Segundo a pesquisa, 49% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula “de jeito nenhum”, enquanto 48% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

No potencial de voto, os dois também aparecem próximos. De acordo com o levantamento, 50% dizem que poderiam votar em Lula, sendo 34% com certeza e 16% que poderiam votar. Já Flávio Bolsonaro soma 48%, com 27% que votariam com certeza e 21% que poderiam votar.

“Este é um dos indicadores mais relevantes em uma eleição tão polarizada, provavelmente a ser decidida no 2º turno. Mesmo com rejeição levemente maior, Lula tem um contingente maior de eleitores que admitem votar nele, o que pode ser um diferencial em outubro. Acompanhar essas duas métricas será fundamental ao longo da corrida presidencial", aponta Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Entre os demais candidatos, os índices são mais baixos. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra 32% de potencial de voto e 31% de rejeição. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 30% de potencial e também 31% de rejeição.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 26% de potencial de voto e 34% de rejeição. Os menores índices de potencial são registrados por Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão), com 14% cada. A rejeição desses nomes chega a 32% e 30%, respectivamente.

O levantamento também indica que Aldo e Renan são os candidatos que apresentam níveis mais altos de desconhecimento por parte do eleitorado.

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A pesquisa ouviu 2.006 eleitores entre 27 e 29 de março em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07875/2026.

