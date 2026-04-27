Carlos Bolsonaro para Flávio: ‘Ouça um pouco do que digo há tempos’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) pediu que o irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL), ouça conselhos que, segundo ele, vêm sendo feitos “há tempos”. A declaração foi feita em uma publicação direcionada ao parlamentar nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (27/4).

Na postagem, Carlos compartilha uma reportagem de 2023 sobre o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), na qual o então chefe do Executivo se declarava “totalmente a favor da reforma tributária”.

Ao resgatar a fala de Zema, hoje pré-candidato à Presidência da República, Carlos critica os impactos da proposta e afirma que investidores demonstram preocupação com aumento de impostos. “Trata-se de mais um verdadeiro cargueiro transatlântico de impostos sobre a cabeça de todos nós”, escreveu o ex-parlamentar, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina.

Sem citar diretamente o ex-governador mineiro como alvo principal, o vereador contrapõe posições políticas e faz um alerta ao irmão sobre alianças e aconselhamentos. “Apoiar-se em quem recebe milhões e lhe oferece discursos ilusórios só o levará para um caminho mais… difícil”, afirmou.

Em outro trecho, reforça o apelo pessoal: “Ouça ao menos um pouco do que venho lhe dizendo há tempos, e não apenas aqueles que têm outros interesses ao seu redor. É preciso ponderar. Você está mordendo a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito e o peixe vai só engordando malandramente”.

A publicação também traz críticas a atores políticos que, segundo ele, estariam tentando enfraquecer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Carlos afirma que há movimentações para “enterrá-lo vivo politicamente”, ainda que, segundo ele, isso ocorra de forma disfarçada.

“Diferente daqueles que, além de não apoiarem Jair Bolsonaro, também desejam enterrá-lo vivo politicamente e utilizam perfis de terceiros para cumprir esse objetivo, fingindo ingenuidade diante dos olhos de todos, trago aqui apenas mais um fato, não um ataque", escreveu.

O ex-vereador defende, ainda, a união da direita já no primeiro turno das eleições presidenciais. “Precisamos unir a direita e vencer no primeiro turno. Esses são os fatos”, finalizou.

É preciso deixar muito claro: por onde passo em Santa Catarina e pelo Brasil, investidores e contratados demonstram enorme preocupação com o aumento de impostos trazido pela reforma tributária, que sequer entrou plenamente em vigor. Trata-se de mais um verdadeiro cargueiro… pic.twitter.com/jpBG4WVqEc — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 27, 2026

Apoio a Flávio

A postagem ocorre poucos dias após Carlos Bolsonaro intensificar cobranças públicas dentro do PL em favor da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Na semana passada, ele afirmou estar realizando um levantamento de prefeitos, vereadores e lideranças do partido que não têm divulgado apoio ao senador.

Segundo Carlos, a iniciativa busca identificar a falta de engajamento interno e encaminhar um “diagnóstico” à executiva nacional da sigla. Em publicação anterior, classificou como “estarrecedor” o baixo volume de manifestações públicas de apoio ao irmão, mesmo após meses de pré-campanha.

O vereador também incentivou apoiadores a cobrarem posicionamento de lideranças locais, reconhecendo que a estratégia pode gerar desgaste dentro do partido. Ainda assim, afirmou agir por convicção pessoal, mesmo diante de possíveis perdas políticas.

A menção a Romeu Zema ocorre em meio à movimentação de nomes que buscam espaço na disputa presidencial. O ex-governador mineiro tem reiterado a intenção de manter sua candidatura até o fim, recusando convites para compor como vice em outras chapas, incluindo uma eventual aliança com Flávio Bolsonaro.



O episódio também ocorre em meio a disputas internas no PL e a sinais de desgaste no campo bolsonarista. Nos últimos dias, divergências públicas têm exposto cobranças por apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e críticas à condução da articulação política.

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No fim de semana, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também se manifestou sobre o cenário, defendendo que o “inimigo” da direita está fora do campo político e alertando que pressões internas e ataques entre aliados podem afastar apoiadores da campanha.

