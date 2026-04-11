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ELEIÇÕES 2026

‘Brasil vai apoiar’, diz Cleitinho sobre eventual chapa de Flávio e Zema

Senador comenta publicação nas redes sociais e manifesta apoio à possível aliança entre pré-candidatos à Presidência

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 18:21

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Senador Cleitinho Azevedo afirmou que vai conversar com os deputados estaduais para que a PEC que extingue a consulta popular para venda de empresas estatais não seja aprovada
A interação ocorre após Zema e Flávio Bolsonaro entrarem em uma trend nas redes sociais crédito: Reprodução/Redes Sociais

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) demonstrou apoio a uma eventual chapa na publicação em que o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) brincam com a possibilidade de se unirem na disputa pela Presidência da República.

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Em resposta ao vídeo compartilhado nas redes sociais, Cleitinho escreveu: “Já se assumem logo esse casal. O Brasil em outubro vai aprovar”.

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A interação ocorre após Zema e Flávio Bolsonaro entrarem em uma trend nas redes sociais ao publicarem um vídeo em tom descontraído sobre a hipótese de compor uma chapa para a disputa pelo Palácio do Planalto.

A publicação dos pré-candidatos segue um formato recente utilizado por usuários para comentar rumores e especulações, adaptado pelos políticos ao cenário eleitoral em meio a discussões sobre possíveis alianças para 2026.

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Na gravação, compartilhada nos perfis dos dois políticos, Zema aparece ao lado do senador e faz um convite em tom descontraído: “Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham?”. Em resposta, Flávio Bolsonaro reage com a pergunta “será?”, seguida de um brinde e risadas entre os dois.

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