‘Brasil vai apoiar’, diz Cleitinho sobre eventual chapa de Flávio e Zema
Senador comenta publicação nas redes sociais e manifesta apoio à possível aliança entre pré-candidatos à Presidência
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O senador Cleitinho (Republicanos-MG) demonstrou apoio a uma eventual chapa na publicação em que o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) brincam com a possibilidade de se unirem na disputa pela Presidência da República.
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Em resposta ao vídeo compartilhado nas redes sociais, Cleitinho escreveu: “Já se assumem logo esse casal. O Brasil em outubro vai aprovar”.
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A interação ocorre após Zema e Flávio Bolsonaro entrarem em uma trend nas redes sociais ao publicarem um vídeo em tom descontraído sobre a hipótese de compor uma chapa para a disputa pelo Palácio do Planalto.
A publicação dos pré-candidatos segue um formato recente utilizado por usuários para comentar rumores e especulações, adaptado pelos políticos ao cenário eleitoral em meio a discussões sobre possíveis alianças para 2026.
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Na gravação, compartilhada nos perfis dos dois políticos, Zema aparece ao lado do senador e faz um convite em tom descontraído: “Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham?”. Em resposta, Flávio Bolsonaro reage com a pergunta “será?”, seguida de um brinde e risadas entre os dois.