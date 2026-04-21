Racha no PL: foto sem Carlos Bolsonaro e bate-boca expõem disputa; veja

Um desentendimento entre parlamentares do PL ganhou as redes sociais após a divulgação de fotos de um encontro político em Santa Catarina, no último sábado (18/4). A deputada estadual Ana Campagnolo e o deputado Lucas Bove trocaram críticas envolvendo a presença de Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado pelo estado, em registros do evento.

O almoço foi organizado pelo deputado federal Daniel Freitas e reuniu lideranças do partido, como o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e o governador catarinense Jorginho Mello. Também participaram Campagnolo e Carlos Bolsonaro, que é apontado como possível candidato ao Senado por Santa Catarina, hipótese criticada publicamente pela deputada.

Após o encontro, Campagnolo publicou uma imagem ao lado de Freitas, Jorginho e Valdemar. Em seguida, Costa Neto divulgou outra foto semelhante, desta vez incluindo Carlos Bolsonaro. A diferença entre os registros motivou reação de Bove, que compartilhou ambas as imagens e insinuou que a exclusão teria sido deliberada. “Inacreditável a pequenez do ser humano”, escreveu.

A deputada catarinense reagiu e negou qualquer intenção de excluir o vereador. Em resposta, classificou a acusação como “papelão” e criticou o colega de partido. “Tome vergonha na cara, rapaz. Está faltando serviço pra você aí em São Paulo?”, afirmou, elevando o tom do embate.

Campagnolo explicou que a foto publicada por ela foi feita por sua assessoria em um momento anterior à chegada de Carlos ao grupo. Segundo a parlamentar, outra imagem semelhante foi registrada posteriormente, já com a presença do vereador. Ela criticou o que chamou de “fiscais de foto” e minimizou a polêmica, destacando a rotina de trabalho no estado.

Lucas Bove voltou a se manifestar e disse que “serviço aqui não falta”, acrescentando que considera fundamentais, na política, valores como “humildade, gratidão incondicional e lealdade eterna”. O episódio expõe divergências internas no PL em meio às articulações para as eleições e à disputa por espaço político em Santa Catarina.

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Carlos Bolsonaro disputa uma vaga ao Senado com a deputada federal Carol de Toni, em meio às articulações internas do partido. A decisão já havia provocado um racha inicial na legenda, com resistência à priorização de Carlos, mas ambos acabaram mantidos como pré-candidatos.