ELEIÇÕES 2026

Após racha, PL oficializa Carlos Bolsonaro e Carol de Toni ao Senado em SC

Filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sacudiu as articulações políticas da direita bolsonarista no estado

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
25/02/2026 19:07

Carol de Toni e Carlos Bolsonaro formarão chapa ao Senado em Santa Catarina
Carol de Toni e Carlos Bolsonaro formarão chapa ao Senado em Santa Catarina crédito: Marina Ramos / Câmara dos Deputados e Evaristo SA / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, anunciou nesta quarta-feira (25/2) que o PL está decidido: a chapa para o Senado em Santa Catarina será formada por Carlos Bolsonaro e Carol de Toni.

Após dois mandatos de destaque como deputada federal, Carol já cultivava a expectativa de disputar uma vaga na principal casa do Congresso. Em SC, lideranças locais articulavam lançá-la em chapa ao lado do senador Esperidião Amin (PP).

Carlos Bolsonaro chegou para mudar os planos. Carioca e com toda a carreira política construída no Rio de Janeiro — foi vereador da "Cidade maravilhosa" por sete mandatos consecutivos até renunciar no ano passado —, afirmou que, por indicação do pai, iria entrar na disputa pelo Senado em Santa Catarina.

A vontade do filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sacudiu as articulações políticas da direita bolsonarista no estado. Com a palavra final de Bolsonaro, Esperidião Amin foi abandonado na praia, mas ainda se anuncia como pré-candidato ao Senado.

Carlos Bolsonaro no Senado em SC

Apesar do histórico político carioca do irmão, Flávio rasgou elogios a ele no anúncio da pré-candidatura e afirmou: “Um cara que sempre teve uma identificação muito grande com Santa Catarina”.

Carol de Toni também foi elogiada. O senador exaltou a trajetória dela na Câmara e lembrou que a catarinense foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), principal comissão da Casa.

bolsonaro carlos-bolsonaro direita eleicoes-2026 esperidiao-amin flavio-bolsonaro pl senado

