Dos EUA, Eduardo Bolsonaro ataca Moraes: ‘Tiranete de beira de estrada’

Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em post nesta quinta-feira (16/4).

O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou a soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que havia sido preso pelo ICE (serviço de imigração e fiscalização aduaneira estadunidense) nos Estados Unidos. Ramagem é foragido da Justiça brasileira após sua condenação pela tentativa de golpe de Estado.

'Tiranete'

A comemoração foi especial, pois havia o temor de que o ex-deputado fosse extraditado para o Brasil. Eduardo, então, publicou no X (antigo Twitter): “Não extraditaram Ramagem nos EUA; não extraditaram Eustáquio na Espanha; não extraditaram brasileiros na Argentina; não extraditaram Allan dos Santos.”

“Moraes só consegue abusar de seus poderes no Brasil de Lula, no resto do mundo todos sabem: é um tiranete de beira de estrada”, completou.

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“Tiranete” é o diminutivo de “tirano”. Eduardo acusa o ministro de concentrar poderes e cometer injustiças na relatoria do processo de tentativa de golpe coordenada por Bolsonaro.

