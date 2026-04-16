Dos EUA, Eduardo Bolsonaro ataca Moraes: ‘Tiranete de beira de estrada’
Filho "03" de Jair Bolsonaro ironizou ministro após soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, foragido da Justiça brasileira
compartilheSIGA
Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em post nesta quinta-feira (16/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou a soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que havia sido preso pelo ICE (serviço de imigração e fiscalização aduaneira estadunidense) nos Estados Unidos. Ramagem é foragido da Justiça brasileira após sua condenação pela tentativa de golpe de Estado.
'Tiranete'
A comemoração foi especial, pois havia o temor de que o ex-deputado fosse extraditado para o Brasil. Eduardo, então, publicou no X (antigo Twitter): “Não extraditaram Ramagem nos EUA; não extraditaram Eustáquio na Espanha; não extraditaram brasileiros na Argentina; não extraditaram Allan dos Santos.”
Leia Mais
“Moraes só consegue abusar de seus poderes no Brasil de Lula, no resto do mundo todos sabem: é um tiranete de beira de estrada”, completou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Tiranete” é o diminutivo de “tirano”. Eduardo acusa o ministro de concentrar poderes e cometer injustiças na relatoria do processo de tentativa de golpe coordenada por Bolsonaro.