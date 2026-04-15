Ramagem é liberado de custódia do ICE nos EUA

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado da custódia do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15/4). Ele está foragido no Brasil após condenação por participação na tentativa de golpe de Estado, mas foi detido nos EUA por questões migratórias.

O nome de Ramagem não consta mais na lista do ICE. O motivo da prisão, que se deu na segunda-feira (13), na Flórida, ainda não foi esclarecido oficialmente, mas aliados afirmam que a situação dele é regular e creditam a libertação à administração do presidente Donald Trump.

Aliados comemoram

O deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou em publicação no X (antigo Twitter): “Agradeço principalmente ao presidente Donald Trump e ao Secretário Marco Rubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional, que mesmo perseguido não se abate”.

O influenciador Paulo Figueiredo também agradeceu e explicou: “Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. Ele não responderá a nenhum processo criminal”.

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Ainda disse que os EUA são o “Império das Leis” e chamou o Brasil de “várzea” e “Xandaquistão”, em crítica ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).