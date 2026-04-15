Tucanos e pedetistas discutem sucessão mineira em Brasília

Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política

Os deputados federais Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel, presidentes nacional e estadual do PSDB reuniram-se nesta tarde, em Brasília, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT em Minas.

Tucanos e pedetistas discutiram a conjuntura eleitoral em Minas e possíveis cenários da sucessão estadual, considerando que, no campo lulista, ainda não há confirmação da candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após quatro horas de conversa, deixaram o apartamento de Paulo Abi-Ackel sem descartar eventual aliança. Aécio Neves considera concorrer ao Senado Federal.