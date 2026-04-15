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Tucanos e pedetistas discutem sucessão mineira em Brasília

Tucanos e pedetistas discutiram a conjuntura eleitoral em Minas e possíveis cenários da sucessão estadual, considerando que, no campo lulista, ainda não há conf

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Bertha Maakaroun
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
15/04/2026 16:58

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Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel, do PSDB reuniram-se em Brasília com o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT em Minas
Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel, do PSDB reuniram-se em Brasília com o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT em Minas crédito: DIVULGAÇÃO

Os deputados federais Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel, presidentes nacional e estadual do PSDB reuniram-se nesta tarde, em Brasília, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT em Minas.

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Tucanos e pedetistas discutiram a conjuntura eleitoral em Minas e possíveis cenários da sucessão estadual, considerando que, no campo lulista, ainda não há confirmação da candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB).

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Após quatro horas de conversa, deixaram o apartamento de Paulo Abi-Ackel sem descartar eventual aliança. Aécio Neves considera concorrer ao Senado Federal.

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