Tucanos e pedetistas discutem sucessão mineira em Brasília
Tucanos e pedetistas discutiram a conjuntura eleitoral em Minas e possíveis cenários da sucessão estadual, considerando que, no campo lulista, ainda não há conf
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Os deputados federais Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel, presidentes nacional e estadual do PSDB reuniram-se nesta tarde, em Brasília, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT em Minas.
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Tucanos e pedetistas discutiram a conjuntura eleitoral em Minas e possíveis cenários da sucessão estadual, considerando que, no campo lulista, ainda não há confirmação da candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB).
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Após quatro horas de conversa, deixaram o apartamento de Paulo Abi-Ackel sem descartar eventual aliança. Aécio Neves considera concorrer ao Senado Federal.