Lula manifesta apoio ao papa Leão XIV após críticas de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade ao papa Leão XIV após críticas e ironias do líder dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita em mensagem enviada à Assembleia Geral da Confederação Nacional dos Bispos (CNBB), realizada em Aparecida (SP), entre esta quarta-feira (15/4) e 24 de abril.

“Minha mais profunda solidariedade ao Papa Leão (XIV). Ao longo da história da humanidade defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adorados pelos simples mortais”, disse o petista. As críticas de Trump ao papa ocorreram em meio ao fato de o pontífice ter defendido uma oração do terço à paz mundial, no último sábado (12), na Basílica de São Pedro.

O presidente dos Estados Unidos também publicou uma ilustração na qual ele próprio aparece como se fosse Jesus Cristo. “A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do dinheiro”, continuou a mensagem dita por Lula.

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Antes de divulgar a ilustração em alusão a cristo, Trump disse não ser "grande fã" do papa Leão XIV por ter criticado conflitos norte-americanos e israelenses contra o Irã. "Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime", afirmou Trump.