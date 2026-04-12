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TRUMP X PAPA LEÃO 14

Trump chama papa Leão 14 de 'fraco no combate ao crime'

Presidente norte-americano também disse que o papa é 'péssimo em política externa' e criticou a postura dele com relação ao conflito com o Irã

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Repórter
12/04/2026 23:26 - atualizado em 12/04/2026 23:27

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Donald Trump disparou críticas ao papa Leão 14
Donald Trump disparou críticas ao papa Leão 14 crédito: Reprodução/Globo - Divulgação

Donald Trump atacou o papa Leão 14 e disse que o pontífice é "fraco" e atrapalha a Igreja Católica. 

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O presidente norte-americano publicou críticas ao papa em sua rede social, a Truth Social, neste domingo (12/4). Ele afirmou que o pontífice é "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa".

E também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear.

Trump afirmou ainda preferir o irmão do pontífice, Louis, por ele ser alinhado ao movimento Maga (Make America Great Again). "Gosto muito mais do irmão dele, Louis, do que dele, porque Louis é totalmente Maga."

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca. "Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano." 

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O papa

Mais cedo, o papa disse sentir-se próximo do "amado povo libanês" e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu com o conflito no Oriente Médio entrando em sua sétima semana.

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O pontífice também pediu o fim dos combates no Sudão. As declarações ocorreram antes da postagem de Trump com críticas ao papa.

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