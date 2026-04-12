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GUERRA NO IRÃ

Trump ordena que Marinha bloqueie a navegação pelo Estreito de Ormuz

EUA iniciarão o processo de bloqueio de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz

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Repórter
12/04/2026 10:52 - atualizado em 12/04/2026 11:24

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Trump diz que EUA 'aniquilarão' usinas nucleares do Irã se Estreito de Ormuz não abrir em 48 horas
O presidente americano afirmou que Teerã se recusa a ceder na questão de seu programa nuclear crédito: BBC

O presidente Donald Trump ordenou neste domingo (12/4) um bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz em resposta à recusa "inflexível" do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad. 

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Embora reconheça que as negociações no Paquistão tenham corrido "bem" e que "um acordo havia sido alcançado na maioria dos pontos", o presidente americano afirmou que Teerã se recusa a ceder na questão de seu programa nuclear. 

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"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, iniciará o processo de bloqueio de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", onde, disse Trump na Truth Social, começará a "destruir" as minas marítimas colocadas pelo Irã.

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