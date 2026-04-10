Aeroportos europeus alertam para possível escassez de querosene devido ao bloqueio de Ormuz

A associação de aeroportos da Europa alertou para o risco de uma "escassez sistêmica" de querosene caso o tráfego marítimo não seja restabelecido no Estreito de Ormuz nas próximas três semanas, segundo uma carta vista pela AFP nesta sexta-feira (10).

Na carta dirigida à Comissão Europeia e divulgada pelo Financial Times, a ACI Europe afirma que uma "escassez sistêmica de querosene será uma realidade" na União Europeia "se a passagem pelo Estreito de Ormuz não for retomada de forma estável e significativa nas próximas três semanas".

Esta associação, que representa cerca de 600 aeroportos em cerca de 50 países, apela a Bruxelas para que "monitore urgentemente a disponibilidade e o abastecimento" durante os próximos seis meses.

O preço do querosene disparou devido à guerra no Oriente Médio e ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via navegável crucial para o transporte de hidrocarbonetos.

O conflito eclodiu em 28 de fevereiro após bombardeios israelenses-americanos contra o Irã.

Teerã respondeu — entre outras medidas — bloqueando o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, por onde passam aproximadamente 20% do petróleo, querosene e gás do mundo.

Um frágil cessar-fogo entrou em vigor na noite de terça-feira.

O conflito causou um aumento acentuado no preço do querosene, ainda maior do que o do petróleo.

Em todos os continentes, diversas companhias aéreas aumentaram suas tarifas e suspenderam voos, seja por motivos de segurança ou de rentabilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adc/fpo/meb/pb/aa