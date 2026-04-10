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Aeroportos europeus alertam para possível escassez de querosene devido ao bloqueio de Ormuz

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AFP
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Repórter
10/04/2026 12:35

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A associação de aeroportos da Europa alertou para o risco de uma "escassez sistêmica" de querosene caso o tráfego marítimo não seja restabelecido no Estreito de Ormuz nas próximas três semanas, segundo uma carta vista pela AFP nesta sexta-feira (10). 

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Na carta dirigida à Comissão Europeia e divulgada pelo Financial Times, a ACI Europe afirma que uma "escassez sistêmica de querosene será uma realidade" na União Europeia "se a passagem pelo Estreito de Ormuz não for retomada de forma estável e significativa nas próximas três semanas". 

Esta associação, que representa cerca de 600 aeroportos em cerca de 50 países, apela a Bruxelas para que "monitore urgentemente a disponibilidade e o abastecimento" durante os próximos seis meses.

O preço do querosene disparou devido à guerra no Oriente Médio e ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via navegável crucial para o transporte de hidrocarbonetos. 

O conflito eclodiu em 28 de fevereiro após bombardeios israelenses-americanos contra o Irã.

Teerã respondeu — entre outras medidas — bloqueando o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, por onde passam aproximadamente 20% do petróleo, querosene e gás do mundo. 

Um frágil cessar-fogo entrou em vigor na noite de terça-feira. 

O conflito causou um aumento acentuado no preço do querosene, ainda maior do que o do petróleo. 

Em todos os continentes, diversas companhias aéreas aumentaram suas tarifas e suspenderam voos, seja por motivos de segurança ou de rentabilidade.

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adc/fpo/meb/pb/aa

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