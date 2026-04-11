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Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
11/04/2026 12:25

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Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz, informou a imprensa local, a primeira passagem desse tipo desde o início da guerra com o Irã, em um esforço de Washington para "desbloquear" essa via vital para o comércio global de hidrocarbonetos, afirmou Donald Trump neste sábado(11). 

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A informação é divulgada enquanto Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad. 

Dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA passaram pelo estreito sem incidentes, segundo o 'The Wall Street Journal', citando três autoridades americanas. 

A operação foi realizada sem coordenação com as autoridades iranianas, informou o site americano Axios. 

Trump declarou neste sábado que os Estados Unidos haviam iniciado "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social. 

"Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria", acrescentou. 

O Irã havia bloqueado a passagem da maioria das embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro. Teoricamente, a reabertura dessa rota era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira. 

O trânsito dos dois navios americanos visa transmitir confiança às embarcações mercantes a navegarem pelo estreito, observou o Axios. 

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rle/llb/dga/lb/jc

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