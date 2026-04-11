Sem acordo, vice de Trump diz ter feito 'oferta final' ao Irã

FOLHAPRESS - O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse em entrevista coletiva neste sábado (11/4) ter feito uma oferta final ao Irã nas negociações de paz que ocorrem no Paquistão e afirmou que voltará ao seu país sem um acordo.

"Conversamos por 21 horas", declarou o vice de Donald Trump em conversa com a imprensa em um hotel de Islamabad, capital paquistanesa. "Os iranianos optaram por não aceitar nossos termos, então voltaremos aos EUA sem um acordo."

A fala contradiz declarações anteriores da delegação iraniana, que, após três rodadas de conversas, disse esperar mais discussões no domingo (12/4). Não está claro se haverá mais negociações sem a presença de Vance.

Negociação

Neste sábado, naquele que foi o encontro de mais alto nível entre Washington e Teerã desde a Revolução Islâmica de 1979, as delegações realizaram três rodadas de conversas - a terceira só terminou na madrugada de domingo (12/4), noite de sábado no Brasil.

De acordo com o Irã, as conversas vão continuar nos próximos dias, apesar do que chamou de "algumas discordâncias remanescentes". A TV estatal iraniana, por sua vez, disse que as demandas americanas são "excessivas" e "extravagantes" e que o futuro do estreito de Hormuz ainda era a principal discordância entre as partes.

A delegação dos EUA é liderada pelo vice-presidente J. D. Vance e inclui o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do mandatário, Jared Kushner. O grupo chegou em dois aviões da Força Aérea dos EUA a uma base aérea em Islamabad na manhã deste sábado. Ali, foram recebidos pelo chefe do Exército e pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão.

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A delegação iraniana, composta por mais de 70 membros e encabeçada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chegou ainda na sexta-feira (10/4) com vestes pretas em sinal de luto pela morte do aiatolá Ali Khamenei. Eles levaram sapatos e bolsas de estudantes mortas durante o bombardeio dos EUA a uma escola próxima a um complexo militar.