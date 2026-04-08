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CENÁRIO INTERNACIONAL

Lula diz que Trump age como 'imperador'

A fala ocorreu no momento em que Lula defendia maior atenção à segurança pública e à defesa nacional no Brasil

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
08/04/2026 11:48

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Presidente Lula e presidente Donald Trump se encontram durante agenda na Malásia
"Temos um cidadão no mundo que acha que é imperador, que todo dia passa um tweet, todo dia decide uma coisa", afirmou o presidente crédito: Daniel Torok/The White House

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (8/4), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, age como um “imperador” no cenário internacional. A declaração foi dada em entrevista ao ICL Notícias.

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A fala ocorreu no contexto da defesa de maior atenção à segurança pública e à defesa nacional no Brasil. Segundo Lula, o país precisa se preparar diante de um ambiente global instável e não pode permanecer vulnerável.

“Temos um cidadão no mundo que acha que é imperador, que todo dia passa um tweet, todo dia decide uma coisa”, afirmou o presidente, em referência às ameaças frequentes de Trump nas redes sociais sem citá-lo nominalmente.

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Lula argumentou que o Brasil deve fortalecer sua estrutura de defesa, considerando suas dimensões territoriais e riquezas naturais, como fronteiras extensas e recursos estratégicos. Ele também defendeu maior atuação do governo federal na segurança pública, com a criação de um ministério específico para a área.

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