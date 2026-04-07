'Uma civilização inteira vai morrer hoje', diz Trump em nova ameaça ao Irã
Presidente americano fez ultimato a Teerã para reabertura do estreito de Hormuz; prazo termina às 21h desta terça
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma das ameaças mais contundentes ao regime e à população do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em uma rede social na manhã desta terça-feira (7/4) que uma "civilização inteira" vai morrer em ataques americanos casos as partes não cheguem a um acordo para a reabertura do estreito de Hormuz nas próximas horas.
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"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?", escreveu Trump na plataforma Truth Social.
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"Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã."