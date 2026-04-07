Assine
overlay
Início Internacional
GUERRA NO IRÃ

'Uma civilização inteira vai morrer hoje', diz Trump em nova ameaça ao Irã

Presidente americano fez ultimato a Teerã para reabertura do estreito de Hormuz; prazo termina às 21h desta terça

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
07/04/2026 11:01

compartilhe

SIGA
×
Donald Trump em discurso
Donald Trump voltou a ameaçar o Irã na Truth Social crédito: Alex Brandon/Pool/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma das ameaças mais contundentes ao regime e à população do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em uma rede social na manhã desta terça-feira (7/4) que uma "civilização inteira" vai morrer em ataques americanos casos as partes não cheguem a um acordo para a reabertura do estreito de Hormuz nas próximas horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Leia Mais


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã."

Tópicos relacionados:

donald-trump estados-unidos guerra ira mundo trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay