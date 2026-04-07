Trump parabeniza astronautas da Artemis II: 'Fizeram história'

O presidente Donald Trump parabenizou nesta segunda-feira (6) os astronautas da Artemis II que sobrevoaram a Lua durante uma chamada com o grupo, na qual disse a eles que fizeram "história".

"São pioneiros modernos, todos vocês", afirmou Trump antes de iniciar uma conversa com os tripulantes, três americanos e um canadense, que estão em uma missão histórica de 10 dias ao redor do satélite natural da Terra.

"Vocês têm muita coragem para fazer o que estão fazendo", declarou o presidente aos astronautas. "Vocês fizeram história e fizeram com que todos os Estados Unidos se sintam orgulhosos."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo/jgc/lb/cjc/rpr