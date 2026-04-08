Lula diz que direita quer fechar STF e ameaça democracia em 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (8/4), que os políticos da direita articulam um movimento com “ambições antidemocráticas” para as eleições de 2026, incluindo propostas como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita em entrevista ao portal ICL Notícias.

Segundo Lula, há uma tentativa de “consolidar uma ultra-direita” no país, com discursos que desacreditam instituições e questionam o sistema eleitoral. O presidente citou críticas recorrentes às urnas eletrônicas e disse que esse tipo de narrativa coloca em risco o funcionamento democrático.

“Eles começam sonhando em fechar a Suprema Corte, continuam falando que a urna eletrônica permitiu que houvesse fraude, continuam desacreditando em tudo que garante o funcionamento da democracia”, afirmou.

Na avaliação do presidente, a próxima eleição deverá ter como ponto central a disputa entre a manutenção da democracia e projetos que, segundo ele, a colocam em xeque. Lula defendeu que será necessário explicar à população o significado do regime democrático para além do voto, associando à garantia de direitos sociais e à melhoria das condições de vida.

O presidente também vinculou o conceito de democracia a políticas públicas, como acesso à saúde, educação, emprego e renda, além de investimentos em cultura e lazer. Ele mencionou ainda propostas em discussão, como mudanças na jornada de trabalho - o fim da escala 6x1 - e ampliação de direitos trabalhistas e familiares, como licença para pais no nascimento dos filhos.

Lula também ressaltou que a democracia permitiu avanços sociais e políticos no Brasil e em outros países, citando a ascensão de lideranças de diferentes origens ao poder - inclusive, citou sua própria trajetória política como metalúrgico. Para ele, o regime democrático tem “valor inestimável” e deve ser defendido como instrumento para garantir melhores condições de vida à população.

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“Eu acho que essa vai ser uma campanha, que eu terei muito prazer de ser, dentre todos os candidatos, o único que a palavra democracia está na minha origem, está na minha vida, no dia a dia. A democracia tem um valor inestimável e nós precisamos dizer, democracia significa garantir melhoria na qualidade de vida das pessoas", ponderou.

