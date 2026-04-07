A queda no PIB prevista pela CNI caso a jornada de trabalho seja reduzida

Caso o Congresso Nacional aprove a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas, o PIB (Produto Interno Bruto) terá uma queda de 0,7%. Esse percentual equivale a uma perda de R$ 77 bilhões para a economia brasileira, segundo levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

De acordo com a entidade, a indústria é o setor que mais será impactado caso a jornada de trabalho seja reduzida. O segmento enfrentará a maior queda no PIB, de 1,2%, o equivalente a R$ 25,4 bilhões. Além da redução nas horas trabalhadas, o aumento generalizado dos preços da economia em razão da alta do custo do trabalho impactará em perda de competitividade para a indústria, ampliando os efeitos negativos da redução da jornada sobre o setor.

Como mostrou o PlatôBR, nas contas da própria CNI, a redução da jornada sem diminuição salarial provocará um aumento médio de preços de 6,2%.

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Depois da indústria, com queda de 1,2%, o setor mais impactado será o do comércio (-0,9%, equivalente a R$ 11,1 bilhões). Na sequência, aparecem os setores de serviços (-0,8%, o equivalente a R$ 43,5 bilhões), a agropecuária (-0,4%, cerca de R$ 2,3 bilhões) e o setor de construção (-0,3%, R$ equivalente a 921,8 milhões).