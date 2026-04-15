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ELEIÇÕES 2026

Apresentador se revolta com pré-candidato que não sabe citar uma proposta

Questionado se é de esquerda ou direita, influenciador respondeu: "Eu sou mais na minha. Fico tranquilo. Fico no meio da estrada"

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
15/04/2026 19:48

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Régis Tadeu detonou o pré-candidato Manoel Gomes
Régis Tadeu detonou o pré-candidato Manoel Gomes crédito: Canal do Paulo Mathias/YouTube

O músico e influenciador Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta azul", se filiou ao Avante e se anunciou como pré-candidato a deputado federal pelo Maranhão. Ele, entretanto, ainda não sabe dizer nenhuma proposta que pretende articular como político.

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Durante participação no programa "Além da Notícia", no "Canal do Paulo Mathias" no YouTube, a postura de Manoel Gomes irritou o apresentador Régis Tadeu.

Ele pediu que o "Caneta azul" citasse apenas um possível projeto ou até mesmo alguma situação do país de que ele não concorda. "Agora não posso dizer ainda. Não é a hora. Você está sonhando", justificou o músico.

Régis Tadeu subiu o tom: "Como não pode falar? Você vem aqui para dizer que é pré-candidato a deputado federal e você não consegue dizer o que vai fazer nem o que você pensa?". Sem jeito, Manoel Gomes seguiu dizendo que não é o momento de apresentar propostas.

"Manoel, na boa, você não sabe o que vai fazer. Você não sabe o que é um deputado federal. Você não sabe absolutamente nada. Você não tem o menor preparo para ter uma candidatura", detonou o apresentador.

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Esquerda ou direita?

O músico recebeu outro questionamento, dessa vez pelo apresentador Paulo Mathias, que perguntou sobre o posicionamento do pré-candidato: "A gente vive um momento de polarização política forte no Brasil. Tem a galera da direita, a galera da esquerda. O Manoel está posicionado onde? É mais de direita, de esquerda? Conservador? Onde você está?".

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"Eu sou mais na minha. Fico tranquilo. Fico no meio da estrada", respondeu o "Caneta azul", arrancando risos dos apresentadores.

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