Apresentador se revolta com pré-candidato que não sabe citar uma proposta

O músico e influenciador Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta azul", se filiou ao Avante e se anunciou como pré-candidato a deputado federal pelo Maranhão. Ele, entretanto, ainda não sabe dizer nenhuma proposta que pretende articular como político.

Durante participação no programa "Além da Notícia", no "Canal do Paulo Mathias" no YouTube, a postura de Manoel Gomes irritou o apresentador Régis Tadeu.

Ele pediu que o "Caneta azul" citasse apenas um possível projeto ou até mesmo alguma situação do país de que ele não concorda. "Agora não posso dizer ainda. Não é a hora. Você está sonhando", justificou o músico.

Régis Tadeu subiu o tom: "Como não pode falar? Você vem aqui para dizer que é pré-candidato a deputado federal e você não consegue dizer o que vai fazer nem o que você pensa?". Sem jeito, Manoel Gomes seguiu dizendo que não é o momento de apresentar propostas.

"Manoel, na boa, você não sabe o que vai fazer. Você não sabe o que é um deputado federal. Você não sabe absolutamente nada. Você não tem o menor preparo para ter uma candidatura", detonou o apresentador.

Esquerda ou direita?

O músico recebeu outro questionamento, dessa vez pelo apresentador Paulo Mathias, que perguntou sobre o posicionamento do pré-candidato: "A gente vive um momento de polarização política forte no Brasil. Tem a galera da direita, a galera da esquerda. O Manoel está posicionado onde? É mais de direita, de esquerda? Conservador? Onde você está?".

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"Eu sou mais na minha. Fico tranquilo. Fico no meio da estrada", respondeu o "Caneta azul", arrancando risos dos apresentadores.

