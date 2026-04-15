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O que pode ser considerado quebra de decoro parlamentar? Entenda

Saiba o que a lei define como quebra de decoro e quais atitudes podem levar um político a perder o mandato

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
15/04/2026 17:55 - atualizado em 15/04/2026 17:59

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O que pode ser considerado quebra de decoro parlamentar? Entenda
O Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo, onde são debatidas as regras de decoro parlamentar que regem a conduta dos políticos. crédito: Pexels

O debate sobre o que configura quebra de decoro parlamentar é um tema recorrente e fundamental na política brasileira, levantando dúvidas sobre quais atitudes podem, de fato, custar o mandato de um político eleito pelo voto popular.

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O decoro parlamentar é, essencialmente, um conjunto de regras de conduta que busca preservar a dignidade e a imagem do Poder Legislativo. Qualquer comportamento que atente contra essas normas pode ser enquadrado como uma violação, comprometendo a honra do cargo e da instituição. O conceito está previsto na Constituição Federal e detalhado nos regimentos internos das casas legislativas, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

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O que a lei diz sobre o decoro parlamentar?

A definição de quebra de decoro é ampla e não se resume a ofensas trocadas em discursos ou nas redes sociais. A legislação prevê que atos graves, praticados tanto dentro quanto fora do Congresso Nacional, podem motivar uma investigação formal no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

De acordo com o artigo 55 da Constituição, a perda do mandato pode ocorrer quando o parlamentar tiver comportamento incompatível com o decoro, entre outras hipóteses legais.

As condutas que configuram a violação incluem o abuso das prerrogativas do cargo, o recebimento de vantagens indevidas e a prática de atos ilícitos que afetem a imagem do parlamento.

Agressões físicas ou verbais graves e o uso indevido de recursos públicos também entram na lista. Além disso, práticas como corrupção, fraude em licitações e envolvimento em esquemas ilegais podem ser enquadradas como quebra de decoro, mesmo quando investigadas em outras esferas da Justiça.

Para ilustrar, algumas atitudes que podem levar à abertura de um processo são:

  • perceber vantagens indevidas em função do cargo;

  • praticar irregularidades graves no desempenho do mandato;

  • agredir fisicamente ou moralmente outros parlamentares ou cidadãos;

  • revelar informações sigilosas obtidas em razão do cargo;

  • utilizar verba pública para fins pessoais ou incompatíveis com a função também pode configurar infração ética grave.

Quais são as punições?

O processo por quebra de decoro é analisado pelo Conselho de Ética da respectiva casa legislativa, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. É esse órgão que investiga a denúncia, garante o direito de defesa ao acusado e, ao final, recomenda uma sanção ao plenário. A decisão final, no entanto, cabe ao conjunto dos parlamentares, que votam pela aplicação ou não da penalidade sugerida.

As punições variam conforme a gravidade do ato. Podem ir desde uma advertência verbal ou censura escrita até a suspensão temporária do mandato.

Em casos mais graves, a penalidade máxima prevista é a cassação, que representa a perda definitiva do cargo político. Para que a cassação seja aprovada, é necessário o voto da maioria absoluta ou qualificada dos parlamentares, conforme as regras de cada casa legislativa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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