Com Eduardo, Paulo Figueiredo admite que tarifa dos EUA beneficia Lula

Ao lado de Eduardo Bolsonaro, o influenciador Paulo Figueiredo admitiu que tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil podem beneficiar o presidente Lula (PT). No ano passado, a dupla participou de articulação que fez Donald Trump aplicar o “tarifaço” ao país.

Eduardo e Figueiredo gravaram vídeo para comemorar a soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que havia sido preso pela polícia de imigração dos EUA, o ICE. Afirmaram que o foragido da Justiça brasileira está em situação regular no país, mas tinha sofrido uma injustiça.

Ao final do vídeo, Paulo Figueiredo falou diretamente ao presidente e o acusou de provocar Donald Trump propositalmente para forçar a imposição de novas tarifas. Em novembro passado, após conversa entre os presidentes, o tarifaço foi suspenso.

Tarifa dos EUA beneficia Lula

"Lula, só um recadinho para você: todo mundo está percebendo que você está querendo 'cavar' uma crise com Estados Unidos para ver se o Trump coloca uma tarifa de novo no Brasil. Todo mundo está vendo que você está cavando essa falta”, disse o influenciador.

Ele citou duas falas recentes do petista: uma de ontem (15/4), quando ele saiu em defesa do Papa Leão XIV após críticas de Trump; e outra da última sexta-feira (10), em que disse que o presidente americano não sabe “o que é um nordestino nervoso”.

“Avisa para o Sidônio [Palmeira, chefe da Comunicação da Presidência] que não vai colar, não. Não tem tarifa vindo para te salvar, não. Você vai perder para o Flávio mesmo”, completou Figueiredo.

A fala reforça que tarifas dos EUA ao Brasil seriam benéficas politicamente para Lula. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, a aprovação do presidente cresceu em meio ao tarifaço de Trump.

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Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já admitiram que discutiram a aplicação das tarifas com o governo dos Estados Unidos, com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF). O filho do ex-presidente chegou a ser chamado de “Camisa 10 do Lula” pelo impacto positivo na imagem do petista. De qualquer maneira, a dupla antes sustentava que a imposição das tarifas foi “a decisão correta”.

