Boulos diz que Nikolas quer 'Bolsa Patrão': ‘Tapa na cara do trabalhador’

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por ter apresentado uma emenda que prevê que o governo federal arque com os custos de empresas com o fim da escala 6x1.

O mineiro defendeu que trabalhadores tenham maior tempo de descanso, mas disse que a mudança na escala de trabalho é economicamente inviável aos empresários. “A esquerda quer vender a proposta como defesa do trabalhador, mas fazendo caridade com o chapéu dos outros”, disse.

Para Boulos, o deputado está dando “um tapa na cara do trabalhador brasileiro” com a proposta de emenda.

“A máscara caiu! Emenda do deputado Nikolas Ferreira contra o fim da Escala 6X1 quer criar uma 'Bolsa Patrão', paga pelo povo com dinheiro público, para apoiar os empresários caso a redução da jornada seja aprovada”, reagiu o ministro.

‘Bolsa Patrão’

Nikolas não explicou como funcionaria o ressarcimento às empresas. A reportagem procurou a assessoria do parlamentar para acessar o texto da emenda, mas até a última atualização deste texto não obteve retorno.

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“Fazendo economia e desonerando folha de pagamento, conseguimos garantir mais descanso para quem precisa. Direito social sério se faz com responsabilidade. Mais descanso, sim. Quebradeira e desemprego, não”, argumentou.

