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"SERÁ?"

Zema e Flávio Bolsonaro brincam com possível chapa presidencial

Pré-candidatos publicam vídeo nas redes sociais e entram em trend ao comentar eventual aliança para 2026

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 18:04

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Na gravação Zema aparece ao lado do senador e faz um convite em tom descontraído
Na gravação Zema aparece ao lado do senador e faz um convite em tom descontraído crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ambos pré-candidatos à Presidência da República, publicaram um vídeo nas redes sociais, neste sábado (11/4), em que brincam com a possibilidade de formarem uma chapa na disputa pelo Palácio do Planalto.

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Na gravação, compartilhada nos perfis dos dois políticos, Zema aparece ao lado do senador e faz um convite em tom descontraído: “Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham?”. Em resposta, Flávio Bolsonaro reage com a pergunta “será?”, seguida de um brinde e risadas entre os dois.

A publicação segue uma tendência recente nas redes sociais, marcada pelo uso da expressão “será?” para comentar rumores ou especulações. O formato tem sido utilizado por usuários para reagir a boatos, geralmente acompanhado da frase “o pau que rola nas redes sociais é que eu sou… será?”.

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No caso de Zema e Flávio Bolsonaro, a adaptação da trend ocorre em meio a comentários sobre uma eventual aliança entre os dois pré-candidatos para a formação de uma chapa presidencial nas eleições de 2026.

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