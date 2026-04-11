Datafolha: Zema tem 4% no primeiro turno
Ex-governador de Minas oscila negativamente e aparece em patamar próximo ao de outros nomes fora da polarização
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O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11/4). O índice representa oscilação negativa em relação ao levantamento anterior, quando ele tinha 5%.
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No cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Zema figura atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera com 39%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 35%.
O mineiro também fica abaixo do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que registra 5%. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 2%, Aldo Rebelo (DC), com 1%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), também com 1%.
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Ainda segundo o levantamento, 10% dos entrevistados declaram intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4% afirmam não saber em quem votar.
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Confira os números:
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Em branco/nulo/nenhum: 10%
- Não sabem: 4%
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores com mais de 16 anos em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026.