Lula e Flávio têm empate técnico, diz Datafolha
Levantamento indica avanço de adversários à direita e redução da vantagem do presidente em cenários simulados de segundo turno, dentro da margem de erro
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico nos cenários de segundo turno da eleição presidencial deste ano e, pela primeira vez, é numericamente superado por Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11/4).
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O parlamentar registra 46% das intenções de voto, contra 45% do petista. Nos confrontos com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, e Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, Lula marca 45%, ante 42% de cada um dos adversários.
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Todos os cenários configuram empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026.
Simulações de segundo turno:
- Flávio Bolsonaro (PL): 46% x Lula (PT): 45%
- Lula (PT): 45% x Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Lula (PT): 45% x Romeu Zema (Novo): 42%
Primeiro turno
Na simulação de primeiro turno, o levantamento aponta para a consolidação da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário estimulado, com apresentação dos nomes, Lula mantém 39% das intenções de voto, enquanto Flávio oscila de 33% para 35%, aproximando-se do limite da margem de erro e configurado tendência de empate técnico. O movimento indica estabilidade na curva do presidente e crescimento do senador.
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Caiado, mesmo após a confirmação como pré-candidato do PSD, variou de 4% para 5%, sem ganho expressivo. Zema aparece com 4%, oscilando negativamente em relação aos 5% anteriores. Outros nomes testados, como Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza), têm 1% cada. Votos brancos ou nulos somam 10%, e 4% dos entrevistados dizem não saber em quem votar.
Confira os números:
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Em branco/nulo/nenhum: 10%
- Não sabem: 4%
Na espontânea, quando não é apresentada uma lista de candidatos, Lula lidera com 26% (ante 25% na rodada anterior), enquanto Flávio subiu de 12% para 16%. Caiado aparece pela primeira vez, com 2%.
Rejeição
O levantamento também mostra estabilidade nos índices de rejeição, evidenciando o caráter polarizado da disputa. Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro tem rejeição de 46%. Ambos apresentam alto nível de conhecimento: 99% dos entrevistados dizem conhecer o presidente, e 93%, o senador.
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Nesse quesito, Zema e Caiado apresentam desempenho mais favorável, com menor rejeição e maior desconhecimento. O ex-governador mineiro é desconhecido por 56% dos eleitores e tem rejeição de 17%, enquanto o goiano é desconhecido por 54% e rejeitado por 16%.
Confira os índices de rejeição:
- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 19%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Renan Santos (Missão): 17%
- Ronaldo Caiado (PSD): 16%
- Aldo Rebelo (DC): 16%
- Rejeita todos: 2%
- Não sabem: 2%
- Votaria em qualquer um