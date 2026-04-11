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ELEIÇÕES 2026

Lula e Flávio têm empate técnico, diz Datafolha

Levantamento indica avanço de adversários à direita e redução da vantagem do presidente em cenários simulados de segundo turno, dentro da margem de erro

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 12:37 - atualizado em 11/04/2026 13:34

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro crédito: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press e Daniel Ramalho/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico nos cenários de segundo turno da eleição presidencial deste ano e, pela primeira vez, é numericamente superado por Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11/4).

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O parlamentar registra 46% das intenções de voto, contra 45% do petista. Nos confrontos com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, e Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, Lula marca 45%, ante 42% de cada um dos adversários.

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Todos os cenários configuram empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026.

Simulações de segundo turno:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46% x Lula (PT): 45%
  • Lula (PT): 45% x Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Lula (PT): 45% x Romeu Zema (Novo): 42%

Primeiro turno

Na simulação de primeiro turno, o levantamento aponta para a consolidação da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário estimulado, com apresentação dos nomes, Lula mantém 39% das intenções de voto, enquanto Flávio oscila de 33% para 35%, aproximando-se do limite da margem de erro e configurado tendência de empate técnico. O movimento indica estabilidade na curva do presidente e crescimento do senador.

Caiado, mesmo após a confirmação como pré-candidato do PSD, variou de 4% para 5%, sem ganho expressivo. Zema aparece com 4%, oscilando negativamente em relação aos 5% anteriores. Outros nomes testados, como Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza), têm 1% cada. Votos brancos ou nulos somam 10%, e 4% dos entrevistados dizem não saber em quem votar.

Confira os números:

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (DC): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Em branco/nulo/nenhum: 10%
  • Não sabem: 4%

Na espontânea, quando não é apresentada uma lista de candidatos, Lula lidera com 26% (ante 25% na rodada anterior), enquanto Flávio subiu de 12% para 16%. Caiado aparece pela primeira vez, com 2%.

Rejeição

O levantamento também mostra estabilidade nos índices de rejeição, evidenciando o caráter polarizado da disputa. Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro tem rejeição de 46%. Ambos apresentam alto nível de conhecimento: 99% dos entrevistados dizem conhecer o presidente, e 93%, o senador.

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Nesse quesito, Zema e Caiado apresentam desempenho mais favorável, com menor rejeição e maior desconhecimento. O ex-governador mineiro é desconhecido por 56% dos eleitores e tem rejeição de 17%, enquanto o goiano é desconhecido por 54% e rejeitado por 16%. 

Confira os índices de rejeição:

  • Lula (PT): 48%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 19%
  • Romeu Zema (Novo): 17%
  • Renan Santos (Missão): 17%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 16%
  • Aldo Rebelo (DC): 16%
  • Rejeita todos: 2%
  • Não sabem: 2%
  • Votaria em qualquer um

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