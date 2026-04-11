Lula e Flávio têm empate técnico, diz Datafolha

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico nos cenários de segundo turno da eleição presidencial deste ano e, pela primeira vez, é numericamente superado por Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11/4).

O parlamentar registra 46% das intenções de voto, contra 45% do petista. Nos confrontos com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, e Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, Lula marca 45%, ante 42% de cada um dos adversários.

Todos os cenários configuram empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026.

Simulações de segundo turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 46% x Lula (PT): 45%

Lula (PT): 45% x Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Lula (PT): 45% x Romeu Zema (Novo): 42%

Primeiro turno

Na simulação de primeiro turno, o levantamento aponta para a consolidação da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário estimulado, com apresentação dos nomes, Lula mantém 39% das intenções de voto, enquanto Flávio oscila de 33% para 35%, aproximando-se do limite da margem de erro e configurado tendência de empate técnico. O movimento indica estabilidade na curva do presidente e crescimento do senador.

Caiado, mesmo após a confirmação como pré-candidato do PSD, variou de 4% para 5%, sem ganho expressivo. Zema aparece com 4%, oscilando negativamente em relação aos 5% anteriores. Outros nomes testados, como Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza), têm 1% cada. Votos brancos ou nulos somam 10%, e 4% dos entrevistados dizem não saber em quem votar.

Confira os números:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabem: 4%

Na espontânea, quando não é apresentada uma lista de candidatos, Lula lidera com 26% (ante 25% na rodada anterior), enquanto Flávio subiu de 12% para 16%. Caiado aparece pela primeira vez, com 2%.

Rejeição

O levantamento também mostra estabilidade nos índices de rejeição, evidenciando o caráter polarizado da disputa. Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro tem rejeição de 46%. Ambos apresentam alto nível de conhecimento: 99% dos entrevistados dizem conhecer o presidente, e 93%, o senador.

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Nesse quesito, Zema e Caiado apresentam desempenho mais favorável, com menor rejeição e maior desconhecimento. O ex-governador mineiro é desconhecido por 56% dos eleitores e tem rejeição de 17%, enquanto o goiano é desconhecido por 54% e rejeitado por 16%.

Confira os índices de rejeição: