Datafolha: Zema tem baixa rejeição, mas ainda é pouco conhecido
Ex-governador mineiro aparece com margem de crescimento na disputa presidencial; Lula e Flávio Bolsonaro são os primeiros em rejeição
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O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra baixa rejeição, mas elevado índice de desconhecimento entre o eleitorado, segundo pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (11/4).
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De acordo com o levantamento, 17% dos entrevistados afirmam que não votariam de forma alguma em Zema, enquanto 56% dizem não conhecê-lo.
O dado o coloca em condição semelhante à do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que registra 16% de rejeição e 54% de desconhecimento.
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A combinação entre menor rejeição e menor grau de conhecimento contrasta com o cenário dos nomes mais consolidados da disputa, cujas imagens já estão amplamente formadas junto ao eleitorado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o índice de rejeição, com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 46%.
Ambos apresentam alto grau de conhecimento público, 99% no caso de Lula e 93% no de Flávio.
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Confira os índices de rejeição:
- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 19%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Renan Santos (Missão): 17%
- Ronaldo Caiado (PSD): 16%
- Aldo Rebelo (DC): 16%
- Rejeita todos: 2%
- Não sabem: 2%
- 1% votaria em qualquer um
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03770/2026.