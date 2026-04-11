Datafolha: Zema tem baixa rejeição, mas ainda é pouco conhecido

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra baixa rejeição, mas elevado índice de desconhecimento entre o eleitorado, segundo pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (11/4).

De acordo com o levantamento, 17% dos entrevistados afirmam que não votariam de forma alguma em Zema, enquanto 56% dizem não conhecê-lo.

O dado o coloca em condição semelhante à do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que registra 16% de rejeição e 54% de desconhecimento.

A combinação entre menor rejeição e menor grau de conhecimento contrasta com o cenário dos nomes mais consolidados da disputa, cujas imagens já estão amplamente formadas junto ao eleitorado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o índice de rejeição, com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 46%.

Ambos apresentam alto grau de conhecimento público, 99% no caso de Lula e 93% no de Flávio.

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Confira os índices de rejeição:

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 19%

Romeu Zema (Novo): 17%

Renan Santos (Missão): 17%

Ronaldo Caiado (PSD): 16%

Aldo Rebelo (DC): 16%

Rejeita todos: 2%

Não sabem: 2%

1% votaria em qualquer um

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03770/2026.