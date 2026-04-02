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Zema: 'Provei que dá pra ser político sem mordomias e vida de rei'

Ex-governador disse que seus 'privilégios' são as árvores que tem no quintal de casa

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
02/04/2026 19:36

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Governador Romeu Zema bem cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro
Romeu Zema é pré-candidato à presidência do Brasil em 2026, pelo Novo crédito: Foto: Agência Brasil

Em post nas redes sociais nesta quinta-feira (2/4), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou pessoas “poderosas” que estão “cheias de privilégios”. Ele disse ter provado como ser um político sem “mordomias e vida de rei”.

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Zema, que renuciou ao governo no último mês para disputar a Presidência da República, gravou um vídeo no quintal de sua casa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O pré-candidato disse que os “únicos privilégios” que teve como governador são as árvores no quintal de casa: uma mangueira e um limoeiro. “Isso pra mim que é privilégio. Isso pra mim que proporciona uma vida boa. Durmo tranquilo todo dia e não tenho rabo preso com ninguém”, disse.

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Zema e 'privilégios'

Na legenda da publicação, escreveu: “Na casa que eu aluguei com meu dinheiro, e paguei sem tirar um centavo do bolso dos mineiros.” Zema foi o primeiro governador a não morar na residência oficial do governo de Minas, o Palácio das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Por outro lado, ele sancionou uma lei que ampliou o próprio salário em 298%, de R$ 10.500 para R$ 41.845,49, em 2023.

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“Eu provei que dá pra ser um político sem ter mordomias e vida de rei. E quero levar essa cultura pro Brasil. Acabar com a farra dos intocáveis e mostrar que país nenhum funciona quando o governo é rico e o povo é pobre”, completou Zema.

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