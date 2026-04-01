AtlasIntel para presidente em MG: Zema em empate com Renan Santos e Caiado

Uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2026 com eleitores de Minas Gerais aponta o ex-governador do estado Romeu Zema (Novo) com 4,7% das intenções de voto. Considerando uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Zema empata no próprio estado com o presidente do partido Missão, Renan Santos, e o ex-governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).

Os dados são da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (1º/4), que mostra as duas primeiras posições ocupadas pelo atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Governador de Minas

O mesmo levantamento apontou os senadores Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (partido a definir) nas primeiras posições de intenções de voto para o cargo de governador de Minas Gerais. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o senador Carlos Viana (PSD) aparecem na sequência. O atual governador do estado, Mateus Simões (PSD), que era vice de Zema e assumiu o cargo após renúncia do pré-candidato, aparece na quinta posição.

Em um cenário estimulado, Lula tem a maior parte das intenções de voto: 43,7%. Flávio Bolsonaro vem na sequência, com 40,4%. Considerando os dois pontos percentuais da margem de erro, o petista e o bolsonarista estão em empate técnico.

Zema desponta em terceira posição com 4,7% das intenções. Renan Santos aparece em seguida, com 3,3% e Caiado depois, com 2,4%. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rabelo (DC) aparece em sexto lugar, com 0,2% dos entrevistados dizendo que votariam nele.

Veja os números:

Lula (PT): 43,7%

43,7% Flávio Bolsonaro (PL): 40,4%

40,4% Romeu Zema (Novo): 4,7%

4,7% Renan Santos (Missão): 3,3%

3,3% Ronaldo Caiado (PSD): 2,4%

2,4% Aldo Rabelo (DC): 0,2%

0,2% Voto branco/nulo: 0,9%

0,9% Não souberam responder: 4,4%

Zema deixou o cargo de governador para a disputa presidencial. Sua renúncia foi formalizada com a posse de Mateus Simões em uma cerimônia de transferência no Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro em Belo Horizonte, no último dia 22. Em discurso, ele afirmou que o governo “que está lá em Brasília” está destruindo o Brasil e que “chegou a hora de mudar o Brasil todo”.

Caiado também deixou o governo de Goiás em março para a disputa com um discurso alinhado à direita. Ele mira o eleitorado conservador, assim como o filho de Bolsonaro.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de março, com 2.195 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Os registros no TSE são MG-01664/2026 e BR-05686/2026.