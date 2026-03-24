Renan Santos: ‘Terceira via é o Flávio Bolsonaro’

Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Partido Missão, contesta a leitura de que a desistência de Ratinho Jr. enfraquece a chamada terceira via na disputa presidencial.

“Terceira via existe e é o Flávio Bolsonaro”, disse à coluna. “O Flávio é um candidato viável da terceira via, do Centrão. Não que seja o favorito, mas tem chance”, acrescentou, afirmando ser ele próprio o nome da direita.

Na avaliação de Renan, a saída de Ratinho Jr. era previsível. Ele cita como fatores as investigações envolvendo o Banco Master e o impacto da movimentação eleitoral no Paraná, com a candidatura de Sergio Moro pelo PL.

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