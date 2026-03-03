Zema vai romper com Simões se PSD descumprir acordo, diz presidente do Novo
Declaração de Cássio Soares, presidente do PSD mineiro, gerou crise na pré-candidatura do vice-governador
O vice-governador Mateus Simões (PSD) vê ameaçado o apoio do seu padrinho político, o governador Romeu Zema (Novo). A crise surgiu após uma declaração do presidente do PSD em Minas Gerais, o deputado estadual Cássio Soares.
Na articulação da mudança de partido de Simões - que deixou o Novo para se filiar ao PSD, pelo qual é pré-candidato ao governo estadual - foi acordado que a vaga de vice na chapa seria ocupada por um candidato do partido de Zema.
Entretanto, em conversa com jornalistas nessa segunda-feira (2/3), Cássio Soares admitiu que outro partido pode ocupar a vaga caso haja o diagnóstico de que a chapa precise ser fortalecida.
Presidente do Novo reage
A declaração estremeceu a base do Novo. À Folha de S. Paulo, o presidente nacional da legenda, o empresário Eduardo Ribeiro, chegou a dizer que Zema pode pular do barco caso a promessa seja descumprida.
"Temos um acordo político com o PSD firmado na mesa do governador. Se o acordo for descumprido, Zema apoiará outro candidato”, afirmou.