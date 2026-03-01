Assine
ELEIÇÕES 2026

Simões tem 'convicção' de que Cleitinho vai recuar e apoiar sua candidatura

Vice-governador confia no apoio de Zema e Nikolas para ser ponto de união da direita em Minas

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/03/2026 14:23

O vice-governador Mateus Simões (PSD) considerou a decisão de absolvição absurda
O vice-governador Mateus Simões (PSD) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O anúncio da pré-candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais não preocupa o vice-governador Mateus Simões (PSD), também pré-candidato. Neste domingo (1º/3), ele disse ter “convicção” de uma união da direita em torno de sua candidatura.

Simões participou, junto com o governador Romeu Zema (Novo), de manifestação impulsionada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em Belo Horizonte. O movimento, que acontece em diversas cidades do país, busca reforçar a oposição ao presidente Lula (PT) e criticar o Supremo Tribunal Federal (STF).

No local, questionado sobre a pré-candidatura de Cleitinho, primeiro colocado nas pesquisas de opinião, o vice-governador pregou união.

“Dividir a direita que vem governando Minas Gerais há sete anos é um erro. Eu tenho tratado isso com cada um dos membros da direita e tenho certeza que o Republicanos vai entender que isso é importante. Não podemos ter cisão nesse momento”, afirmou.

Apoios

“Venho conversando com o senador Cleitinho e tenho a convicção de que a indicação do governador, a construção com o PL e com Nikolas vai fazer com que a gente tenha uma unificação em torno da minha candidatura”, completou.

Na tentativa de evitar a concorrência de direita, Simões tem buscado consolidar apoios e mostrou aproximação a Nikolas Ferreira nos últimos dias, aparecendo diversas vezes ao lado do parlamentar. O deputado, no entanto, ainda nega a consolidação de um apoio à pré-candidatura.

