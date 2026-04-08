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A direita também aguarda os ataques a Flávio Bolsonaro

Lideranças do mesmo campo político do pré-candidato do PL querem ver qual será a reação dele

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/04/2026 11:01

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A direita também aguarda os ataques a Flávio Bolsonaro
A direita também aguarda os ataques a Flávio Bolsonaro crédito: Fotos: Vittor Sales/Redes Sociais

Não é só o PT que aguarda o “momento certo” para partir para o ataque contra Flávio Bolsonaro.

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Na própria direita, há quem também esteja na moita de olho na reação do senador quando os ataques começarem para só mais à frente decidir se entra em campo na defesa do filho do ex-presidente.

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