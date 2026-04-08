A direita também aguarda os ataques a Flávio Bolsonaro
Lideranças do mesmo campo político do pré-candidato do PL querem ver qual será a reação dele
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Não é só o PT que aguarda o “momento certo” para partir para o ataque contra Flávio Bolsonaro.
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Na própria direita, há quem também esteja na moita de olho na reação do senador quando os ataques começarem para só mais à frente decidir se entra em campo na defesa do filho do ex-presidente.