RACHA NO BOLSONARISMO

Nikolas sobre Jair Renan: 'Não alcança a inteligência de uma toupeira cega'

Filho "04" de Bolsonaro e deputado mineiro tiveram embate nas redes sociais

AM
Andrei Megre
24/04/2026 19:13

Nikolas Ferreira e Jair Renan Bolsonaro crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press e Instagram/Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a “capacidade cognitiva” de Jair Renan Bolsonaro, filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o comparando com uma “toupeira cega”.

O mineiro tinha respondido a um post que mencionava que ele estava de camisa branca em seu último vídeo publicado no Instagram. Nikolas vinha sendo criticado por bolsonaristas no X (antigo Twitter) por frequentemente aparecer com camisetas pretas, em uma suposta tentativa de se distanciar das camisas amarelas da Seleção Brasileira tradicionalmente associadas ao grupo político.

Nikolas rebateu o post, dando a entender que se trata de teoria conspiracionista: “Vou mandar emenda também pra internar vocês num hospício.”

Nikolas x Jair Renan Bolsonaro

O “04” respondeu ao comentário de Nikolas: “Galvão”. O blogueiro bolsonarista Vlog do Lisboa escreveu: “Diga, Tino”, e Jair Renan completou: “Sentiu!”.

Trata-se de um meme que remete às transmissões de futebol da "Globo", quando o repórter Tino Marcos chamava o narrador Galvão Bueno para avisar que um jogador se machucou. O diálogo é usado para dizer que alguém “sentiu”, ou seja, se ofendeu com algo.

Nikolas tirou um “print” do diálogo e disparou duplamente para Jair Renan e Vlog do Lisboa: “Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega.”

